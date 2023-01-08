Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Afyonkarahisar'da kent merkezi ve ilçelerde yoğun sis etkili oldu. Sistem dolayı zaman zaman görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da hafta sonu sis etkili oldu. Afyonkarahisar geçen hafta boyunca sisli havaya uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekerken trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.