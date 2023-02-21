İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da sis etkisini gösterdi

Son haftalarda hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu.

Son haftalarda hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu.


Afyonkarahisar güne sisli havayla uyanırken, kent merkezinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

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