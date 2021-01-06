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Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu.

Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan sisli hava sabah saatlerinde de etkili oldu. Yoğun sis dolayısı ile özellikle sürücüler zor anlar yaşanırken, bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Afyonkarahisar'ı sabah saatlerinde etkisi altına yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis de araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle bir çok araç sürücüsü ve yayalar ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sisli hava kazalara da davetiye çıkarırken, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde bir çok maddi hasarlı kazada meydana geldi.


Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi temizlik biriminde görevli çalışanlarda sokak ve cadde temizliklerinde sis ve soğuğa rağmen yoğun mesailerime devam etti.

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