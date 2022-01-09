Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar'da etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'ı sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri de sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis ekipleri araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.