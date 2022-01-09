İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar’da etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar'da etkili olan sisli hava nedeniyle özellikle sürücüler trafikte son anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Afyonkarahisar'ı sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken araç sürücüleri de sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte polis ekipleri araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sis nedeniyle maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.