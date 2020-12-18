Afyonkarahisar'da sokağa kısıtlaması başladı

Afyonkarahisar'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında polis ve jandarma ekipleri saat 21.00 itibariyle denetimlerine başlarken kurallara uymayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yurt genelinde olduğu gibi başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da ekipler denetim için sokaktaydı. Hafta sonu 56 saat boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında ekipler şehrin çeşitli noktalarında yerlerini aldı. Bu akşam 21:00'de başlayan kısıtlama 21 Aralık Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. Bu kapsamda izin belgesi olmadan sokağa çıkan kişilere cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar kısıtlama saatlerinde araç kullanmaksızın saat 10:00 ile 17:00 arasında evlerine en yakın market, kasap veya manava gidebilecek.