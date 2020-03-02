Afyonkarahisar'da STK'lar Mehmetçik için tek yürek oldu

Afyonkarahisar'daki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto ederek, Bahar Kalkanı Harekatı'na da destek verdi.

Afyonkarahisar'da meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde ortak basın açıklaması yaptı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser okudu.

Tehdit oluşturan rejime karşı sessiz kalmamız beklenemez

Kendilerinin, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ifade eden Serteser; “Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” dedi.

Acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecekler

Rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerinin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumlulukları olduğunun altını çizen Başkan Serteser, Türk Devleti ve Ordusu'nun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ifade etti. Bu acımasız saldırının sahiplerinin bunun bedelini ödeyeceklerine dikkat çeken Serteser:

““Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.

Açıklamanın ardından STK temsilcilerinin dev Türk bayrağının önünde fotoğraf çektirdi.