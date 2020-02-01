Afyonkarahisar'da STK'lardan ABD'nin Kudüs kararına tepki

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan STK Platformu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile birlikte Kudüs'ü İsrail başkenti olarak açıklamasının ardından Türkiye genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar'da sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya gelerek ellerindeki pankartlarla ABD'nin bu kararını kınayan bir mitin gerçekleştirdiler. Miting öncesi yürüyüş gerçekleştiren grup, daha sonra bir basın açıklaması yaptı. STK Platformu Başkanı Ali Zengin burada yaptığı açıklamada, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin yeni bir skandala daha imza attığını kaydetti. Zengin, "Bu, yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın dayatmasıdır. Filistin'i parçalama planıdır. Hem terör devleti İsrail ve kuklası ABD'nin, hem katil Netenyahu ve Trump'ın Filistin'i işgal planı; diplomatik açıdan palavra bizim açımızdan paçavradan ibarettir. Trump açıklamasında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a toplantıya elçi gönderdikleri için teşekkür etti. Emperyalistlerin elinde bir oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem insanlık hem de ortak paydası Müslümanlık olanlar açısından insanlık onuru sınavıdır. Kapitalist ve emperyalistlerin yeni diplomatik kara deliği ise yüzyılın planıdır. Planı tanımıyor, Filistin'in Kudüs'ün özgürlüğünü haykırıyoruz" diye konuştu.

Yüzyılın anlaşmasının tam bir siyonist işgal kalkışması olduğunu belirten Zengin, "Filistin ve Kudüs konusunda hassas olan antisiyonist, antiemperyalist herkesi tepki koymaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da her platformda belirttiği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Şunu iyi biliyoruz ki Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe'yi de kaybederiz. Unutmayınız Kudüs demek İstanbul demektir, Kudüs demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Avrupa Parlamentosu Yunan Vekili Loannis Lagos, Ege adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Ege adalarına sığınan göçmenlere hayat hakkı tanımazken şanlı Türk bayrağımızı yırtarak, insanlık düşmanı olduğunu göstermiştir. Avrupa'nın bu ırkçı ve şımarık çocukları hadlerini bilmelidir. Şanlı bayrağımıza uzanan eller tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de kırılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyoruz ki bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek. Afyonkarahisar STK Platformu olarak Trump ve Netanyahu'nun yaptığı tek taraflı anlaşmayı tanımıyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kudüs ve Filistin toprakları tamamen Özgürleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Miting, dualar ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla son buldu.