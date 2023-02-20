Afyonkarahisar'da sucuk mangalları depremzedeler için yandı

Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan depremzedelerin sosyal hayata adapte olabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla mangallar yakılarak, kentin meşhur Afyon sucuğu ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli birbiri ardına gerçekleşen ve 11 ili etkileyen iki depremin ardından Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleşen depremzedelere gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın meşhur sucuğu yurt bahçesine yakılan mangallarda pişirilerek ikram edildi. Depremzedelerin sosyal hayata daha çabuk adapte olması için düzenlenen programa katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Sayın valimizin himayelerinde şu an Afyonkarahisar'da yöresel tatları depremzedelere tattırmak istedik. Afyonkarahisar Belediyemize teşekkür ediyoruz. Onlar bize sucukları gönderdiler, sayın valimizin himayelerinde AFAD ve Kızılay'a gelen sucuklardan vardı. Onları biz burada depremzede kardeşlerimiz için Kahramanmaraş'tan var, Hatay'dan var, Adıyaman'dan var. Bu kardeşlerimize en azından Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini, Afyon sucuklarını tattıralım istedik. Burada tüm depremzedelerimiz afiyetle yediler. 11 ili yakmadı bu, tüm Türkiye'yi yaktı. Buradaki bizim memur arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız, işçilerimizin hepsi yürekten severek hizmet ediyorlar. Çünkü deprem sadece onları yakmadı, bizleri de yaktı. İnşallah bunu devletle el ele vererek aşacağız” dedi.