Afyonkarahisar'da Sülümenli Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı

Açılışa; Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve karakol yapımında destek veren hayırsever iş adamları katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, yaptığı açılış konuşmasında, Afyonkarahisarlı iş adamlarının ordusunun ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyledi. Çömez “Ben Afyonkarahisar'a gelmeden önce böyle bilmiyordum. Afyonkarahisar'ın ne kadar vatanperver ne kadar hayırsever olduğunu süreç içerisinde yaşayarak öğrendik. Herhangi bir ile herhangi bir karakol yapabilirsiniz vatandaş her zaman ordusunun, güvenlik güçlerinin yanındadır, yakınındadır, yardımındadır. 10 tane inşaatımız var. Bunun büyük bir çoğunluğu vatanperver işadamlarımız ve vatandaşlarımızın eseridir. Ben karakol binamızın yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Bu karakol devlet- millet dayanışmasının en güzel örneği

Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe de, kanun ordusu olarak tanımlanan jandarmaya bu bölgede ihtiyaç duyulan böyle güzel bir binanın kazandırılmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Boztepe: “Kanun ordusu olarak tanımlanan jandarmamızın bu bölgede ihtiyaç duyulan böyle güzel bir binanın kazandırılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Devletinin ve ülkesinin bütünlüğünün korunmasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini huzurunu temin edilmesi noktasında bu karakol birinci derecede ihtiyaç duyulan bölge itibariyle vatandaşlarımızın ulaşımı noktasında en temel mihenk taşlarından birini oluşturacaktır. Devlet- millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor bu karakol. Dolayısıyla bütün yükün devlete bırakılmadan vatandaşlarımızın da sahiplenmesi açısından örnek teşkil eden bu hizmet binamızın ilimize kazandırılması noktasında emeği geçen başta il jandarma komutanlığımız ve il özel idaremiz olmak üzere ilimiz ve Sülümenli halkımız adına teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından karakol binasının yapımında destek olan hayırsever iş adamlarına plaket takdimin bulunuldu.