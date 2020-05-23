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Afyonkarahisar'da tarım arazilerini don vurdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde bazı tarım arazilerinın, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ve Sandıklı ilçelerinde bazı tarım arazilerinın, yaşanan don olayından olumsuz etkilendi.


Dün gece eksi 2'lere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, Şuhut ve Sandıklı'daki tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber çiçek açan ağaçlar buz tutarken, patates ve fasulye gibi tarım ürünlerinin de büyük zarar gördüğü öğrenildi.


Çiftçilikle uğraşan Sadettin Genç, konu ile ilgili olarak, "Çiftçi zaten zor durumda. Yani acınacak bir durumdayız'' dedi.


Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tuncay ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, ''23 Mayıs 2020 sabahına doğru görülen zirai don neticesinde; Şuhut ilçemiz genelindeki patetes ve fasulye ekili alanlar büyük zarar görmüştür. Tüm çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun'' ifadelerine yer verdi.

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