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Afyonkarahisar'da tedavi edilen kızıl şahinler doğaya bırakıldı

Afyonkarahisar’da yaz aylarında yaralı halde bulunan iki kızıl şahin, 5 ay süren tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'da yaz aylarında yaralı halde bulunan iki kızıl şahin, 5 ay süren tedavilerinin ardından tekrar doğaya bırakıldı.


Afyonkarahisar'da vatandaşların yaralı halde bulduğu iki kızıl şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi altına alındı. Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale gelen şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.



"Yaban hayvanlarını vurmayalım"


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan yaptığı açıklamada, avcılara ve vatandaşlara yaban hayvanlarının vurulmaması konusunda uyarılarda bulundu. Müdür Algan, “Avcılarımızı ve vatandaşlarımızı yaban hayvanlarını vurmamaları konusunda uyarmak istiyorum. Vurulması gereken zaten bellidir yaşlı olan fertlerdir. Gençlerimizi ve dişilerimizi kesinlikle korumamamız gerekiyor. Bu kızıl şahinlerin ve buna benzer koruma altındaki hayvanların vurulmasında özellikle kızıl şahinlerde 72 bin TL cezası vardır. Bununda bilinmesinde fayda var. Biz hiçbir vatandaşımıza cezai işlem uygulamak istemeyiz ama tür olaylarla da karşı karşıya geldiğimizde de cezayı uygulamak zorundayız, bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarımızı da bu konuda daha dikkatli ve tedbirli olmasını istiyorum” dedi.


AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ise kızıl şahinlerin iyileştiğini ve doğaya dönecek hale geldiklerini söyledi. Silahlı yaralanmalarla merkezlerine gelen hayvanların doğaya dönemediğinin altını çizen Kandır, “Ya bacak kırığı ya da kanat kırığından dolayı doğaya dönüşleri mümkün olmuyor. Ancak bu kızıl şahinler duyarlı vatandaşlar tarafından düşkün halde doğada bulunarak tarafımıza iletildi. Tedavi süreçleri tamamlandı. Enfeksiyon problemleri vardı ve şu anda durumları oldukça iyi, doğaya dönebildiler” dedi.

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