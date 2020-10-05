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Afyonkarahisar'da tedbirli “Amatör Spor Haftası” töreni

Afyonkarahisar’da, Amatör Spor Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'da, Amatör Spor Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Kocatepe Anıtında düzenlenen törene, pandemi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Atilla Mutluer ile antrenörler katıldı.


Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2013 yılından bu yana amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla düzenlediği Amatör Spor Haftası 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Bu yıl kutlama etkinlikleri İçişleri Bakanlığı'nın ‘korona virüs tedbirleri' konulu genelgesi ile iptal edildi.

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