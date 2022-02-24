İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da TEKNOFEST yarışması için protokol bir araya gedi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 9-11 Ağustos’ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında 9-11 Ağustos'ta yapılacak olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları ile ilgili toplantı yapıldı.


Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya protokol üyeleri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Teknofest yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 9-11 Ağustos'ta Teknofest Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilecek ‘İnsansız Hava Aracı Yarışmaları'nın detayları değerlendirildi.

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