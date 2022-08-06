Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da patlayan lastiği değiştirilen tıra yolcu otobüsü ve aynı gelen yönden gelen başka bir kamyon çarptı. Kazada, tırın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste yolcu olarak bulunan 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından tır şoförü ve ona yardıma gelen başka bir şahsa aynı yönde gelen farklı bir kamyonun çarpması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu İhsaniye ilçesi Osman köy kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü C.A, (28) idaresindeki, 31 HD 052 plakalı çekçinin lastiğini değiştirdiği esnada aynı yönden gelen 34 LEY 739 plakalı otobüs sürücü B.T. (50) çekiciyi fark etmeyerek yan tarafından çarptı. Kazada otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28), N.I (27) isimle şahıslar yaralandı. Yaralı şahısların Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası tır şoförü C.A ve ona yardıma gelen M.K'ye (39) aynı yönden farklı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ikinci kaza meydana geldi. C.A ile M.K olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.