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Afyonkarahisar'da toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendi

Yurt genelinde uygulanmaya başlayan seyahat izin belgesi olmadan il dışına çıkmanın engellenmesiyle birlikte bugüne kadar Afyonkarahisar toplam 16 bin 327 seyahat izin belgesi düzenlendiği bildirildi.


Covid-19 tedbirleri kapsamında otobüs seferleri durdurulmuş ve böylece il içi ve il dışı seyahatlerde seyahat izin belgesi düzenlenmesine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 22.03.2020 Tarih ve 28 Nisan ve 5759 Sayılı, 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı emri gereğince Afyonkarahisar il genelinde 4 bin 184 il içi, 12 bin 143 il dışı olmak üzere toplam 16 bin 327 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendiği bildirildi.

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