Afyonkarahisar'da torbacılara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 48 adet 'fişek' ismi verilen satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahallede torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapan ekipler. Furkan S.(30) Barış Ç.(20) isimli şahısları uyuşturucu madde satışı yapma suçlamasıyla B.K. ise uyuşturucu madde kullanmak suçlaması ile gözaltına aldı.

Şahısların yapılan üst aramasında ve evlerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 46.33 gram metamfetamin, 4 fişek 5.98 gram satışa hazır metamfetamin, 16 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet fişek ismi verilen satışa hazır uyuşturucu madde ve suçtan elde edilen 500 TL para ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.