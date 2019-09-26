Afyonkarahisar'da trafik ekiplerinden kural ihlali yapan sürücülere ceza

Trafikte kural ihlali yapan sürücülere göz açtırmamakta kararlı olan Afyonkarahisar Emniyeti Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, çevreye rahatsızlık veren modifiyeli araç sahipleri ile alkol alan, emniyet kemeri takmayan ve kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uyguladı. Polisin uygulamalarından dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.