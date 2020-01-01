İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi istikametinden Şuhut istikametine seyir halinde olan Fatih Ç. (32) yönetimindeki 46 ET 645 plakalı otomobil Çobankaya rampası mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Fatih Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Fatih Ç.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.