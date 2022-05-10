Afyonkarahisar'da trafik kazası, 17 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Olay, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Cumhur Ç. idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Halil A.'nın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 17 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.