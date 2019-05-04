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Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ağır yaralı

Afyonkarahisar’da bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada; 2 kişi ağır yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada; 2 kişi ağır yaralanırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre olay; sabah erken saatlerinde Afyonkarahisar Konya karayolu 24'üncü kilometresindeki Işıklar beldesi yol kenarında yaşandı. Yunus Arık idaresindeki 31 HU 500 plakalı araç, Yakup Kibar idaresinde yol kenarında bekleyen 01 DND 9798 plakalı tıra arkadan çaptı. Otomobilde bulunan Yunus ve Osman Arık ağır yaralandı. Olay sonrası bölgede bulunan diğer sürücüler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne sevkini sağladı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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