Afyonkarahisar'da trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın ilçeleri Çobanlar ve Bolvadin arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D. idaresindeki 03 US 715 plakalı otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan şoför V.D ile araçta yolcu olarak bulunan B.K. ve H.K.'yi Bolvadin Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ise çevre trafik güvenliğini alarak kaza ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.