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Afyonkarahisar'da trafik kazası, 4 yaralı

Afyonkarahisar’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Olay, Afyonkarahisar - Ankara karayolu Dempaş kavşağında meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 03 LS 256 plakalı otomobil ile Adil T. yönetimindeki 03 UU 213 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada, sürücüler ile ambulansın içerisinde bulunan sağlık görevlileri Muhammet G. ve Serap B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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