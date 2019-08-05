İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Hasan A. (54) idaresindeki 03 AAN 384 plakalı otomobil ile Üzeyir Ç. (46) yönetimindeki 03 VZ 701 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice A. (45), Beytullah A. (10), Ali G., (57) ve Sabire G. (57) yaralandı. İhbar, üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.