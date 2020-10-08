İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da tüm branşlara ek yüzme eğitimi verilecek

Afyonkarahisar’da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında tüm sporculara yüzme dersi verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar'da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında tüm sporculara yüzme dersi verilmeye başlandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında diğer branşlarda eğitim alan sporculara yüzme dersi verilmeye başladı. “Hayata Kulaç Atıyoruz, Sağlığımızı Koruyoruz” sloganı başlatılan eğitimlerden dileyen tüm sporcular faydalanabiliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 15 branşta eğitim alan sporculara gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlayan yüzme dersleri haftada 1 gün olarak gerçekleşiyor. Bu sayede sporcular atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, eskrim, güreş, hentbol, halter, karate, masa tenisi, taekwondo, tenis, voleybol ve vücut geliştirme branşlarının yanında yüzme eğitimi de alacak.


Yapılan eğitimlerde kursiyerler kendi branşları haricinde almış oldukları yüzme eğitiminin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, pandemi ile mücadelenin sürdüğü şu günlerde hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.