Afyonkarahisar'da Türk Mutfağı Haftası kutlandı

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda Türk Mutfağı Haftası düzenlenen program ile kutlandı.

Programa Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, daire müdürleri, turizmciler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan ve deprem bölgesindeki vatandaşlara baş sağlığı dileyen Vali Yiğitbaşı; “Türk mutfağının etkisini Anadolu'da görmüyoruz. Türk milletinin temasa geçtiği dünyanın birçok yerinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk mutfağının zenginliğini görüyoruz. Dünyada Amerikan fast food kültürünün bu kadar yoğunlaştığı dönemde Türk Mutfağı Haftası'nın değeri kendisini hissettiriyor. Biz bu kültürün bu coğrafyanın kadim yemek kültürünü inşallah büyük bir güçle bütün dünyaya, bizden sonraki nesillere aktarmak için gayret edeceğiz. Bizler, elimizden gelen bütün gayreti bu kültürü bu coğrafyanın birikimini bütün gençlerimize tüm nesillerimize aktarılması için canla başla mücadele edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Mehteran Takımının gösterisi beğeniyle izlendi. Ardından il protokolü ve katılımcılar kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek, Gastronomi Müzesi ve Gastronomi Konağına yüründü.