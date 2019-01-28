Afyonkarahisar'da Turuncu Bayrak Sertifikasını almaya hak kazanan ilk otel AFBEL Termal oldu

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hizmet veren AFBEL Termal ve SPA Otel, gıda israfının önüne geçebilmek, gereksiz tüketimi azaltmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı uygulamayla Afyonkarahisar'da Turuncu Bayrak Sertifikasını almaya hak kazanan ilk otel oldu.

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın girişimleriyle spor turizminde çok önemli yatırımlara imza atan, basketbol, voleybol ve futbolda adeta şaha kalkan Afyonkarahisar, yakın zamanda hizmete alınan sporcu otelinde bir ilki başararak Turuncu Bayrak sertifikası aldı.

“Afiyet olsun, israf olmasın” parolasıyla yola çıkan Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı tarafından standartlara uyan işletmelere verilen bu özel sertifika için otel çalışanları eğitimden geçti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ali Akgün, Afyonkarahisar'da anlamlı bir projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Afyonkarahisar'ın ilk turuncu bayraklı otelinin AFBEL Termal ve SPA Otel olduğunu belirten Koordinatör Ali Akgün, “Yaşanılabilir bir dünya için çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek ve milli kaynaklarımızı koruyabilmek için başlatılan bu projenin Afyon'da uygulanmasından çok memnunuz” dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında zincir otellerin turuncu bayrak sertifikasına sahip olduğunu kaydeden Ali Akgün projenin oteller için ciddi bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

AFBEL Termal ve SPA Otel Müdürü Muzaffer Aktar ise Afyonkarahisar'da turuncu bayrak sertifikası almaya hak kazanan tek otel olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gıda israfının önüne geçmek adına bazı çalışmalar başlattıklarını kaydeden Muzaffer Aktar, dünyada her gün 25 bin kişinin açlıktan öldüğünü söyleyerek her yedi kişiden birinin ise açlıkla savaştığına dikkat çekti. Otellerin birçoğunun açık büfe olduğunu hatırlatan Aktar; “Misafirlerimizin yedikleri yemeklerin üçte biri çöpe atılıyor. Hem maliyet açısından, hem de israf açısından otellere çok büyük bir yük oluşturuyor. AFBEL Termal Otel olarak bu konuda büyük bir adım atarak turuncu bayrak almaya hak kazandık. Personelimizi de bu konuda bilgilendiriyor ve eğitimler veriyoruz” diye konuştu.