İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye “Yılın İşadamı” ödülü

Afyonkarahisar’da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, “Yılın İşadamı” unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar'da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, “Yılın İşadamı” unvanı ödülü aldı.


Afyonkarahisar'da bölgesel olarak yayın yapan aktüel bir derginin bu yıl 4.'sünü düzenlediği ödül töreninde Afyonkarahisar'ın işadamı ödülü de sahibi buldu. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve medikale parçalar üreten Önder Artuk, düzenlenen gecede Yılın İşadamı Ödülü'ne layık görüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.