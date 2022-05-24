Afyonkarahisar'da ücretsiz spor eğitimleri başvurusu başladı

Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden birine sahip Afyonkarahisar'da 5-17 yaş arasına ücretsiz verilecek olan spor eğitimlerinin başvuruları başladı.

Bu çerçevede Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 branşta spor eğitimi hizmeti verecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre; 'Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Artistik Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Karate, Kano, Okçuluk, Rekreatif Spor, Masa Tenisi, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme' olmak üzere 19 branşta uzman antrenörler eşliğinde spor eğitimleri yapılacak.