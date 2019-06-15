Afyonkarahisar'da Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu

Afyonkarahisar'da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik) tarafından 11'inci Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Çalışma Grup Başkanı Porf. Dr. Neşe Demirtürk, Viral Hepatit Sempozyumlarının 11'incisini Afyonkarahisar'da düzenlediklerini söyledi.

3 gün boyunca hepatitleri Afyonkarahisar'da tartışacaklarını belirten Demirtürk, “Dün başladı sempozyumumuz. 3 gün boyunca viral hepatitlerle ilgili tanı ve tedavi konusundaki gelişmeler bu hastalıklardan nasıl korunuruz hastalarımıza nasıl ulaşıp tedavilerini gerçekleştirebiliriz bu konularla ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirmek, deneyimlerimizi arttırmak için toplandık” ifadelerini kullandı.

"Toplumumuzun yaklaşık yüzde 7'si hepatit B taşıyıcısı"

Türkiye'de kronik hepatit B hastalığının kronik Hepatit C'ye göre çok daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Demirtürk, “Tüm toplumumuzun yaklaşık yüzde 7'si hepatit B taşıyıcısı. 750 bin civarında da kronik hepatit C hastamız var. Kronik hepatit C günümüzde tam olarak günümüzde tedavi edilebilen bir enfeksiyondur. Bu hastalıkta yüzde 100 kür sağlayabiliyoruz. Hepatit B'de ise aşıyla korunma şansımız var. Özellikle risk gruplarını aşılayarak hastaları da tedavi ederek hepatit B'nin önüne geçmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"3 ayda sağlığına kavuşabiliyorlar"

Kronik hepatit C hastalığını 3 aylık bir tedavi sürecinde sağlığına kavuşturduklarından bahseden Demirtürk, “Kronik hepatit C'de 2016 yılından bu yana ülkemizde de kullanılmaya başlanan yüzde 100 kür sağlayan yeni tedavi ilaçlarımız var. Hastaları yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde tam olarak sağlığına kavuşturabiliyoruz. Biz Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği çalışma grubu olarak bu konuyla ilgili bir araştırma da yürüttük. Bin 500'e yakın hasta üzerinde yaptığımız araştırma soncunda hastaların yüzde 99'unda tam yanıt sağladık” şeklinde konuştu

"En büyük sorun hasta olup hasta olduğunu bilmeyenler"

Tedavide önemli olanın hastalara ulaşabilmek olduğundan bahseden Demirtürk, hastalara genellikle tesadüfi yollardan ulaştıklarını ifade etti. Demirtürk, “Bu hastalığın toplumda bilinirliğini arttırmak ve bir farkındalık oluşturmak. Ülkemizde aslında en büyük sorun hasta olup hasta olduğunu bilmeyen insan grubu. Çünkü hepatitlerin böyle bir özelliği var. Hastalar kronik hepatitli olsalar bile belirgin bir şekilde şikayete yok açmadığı için hastalık hasta olduklarının farkına varmıyorlar. Biz genellikle tesadüfü yollardan tespit ediyoruz bu hastaları. Düzenlediğimiz bu bilimsel etkinliklerle de meslektaşlarımızla bu hastaları nasıl en iyi şekilde tedavi edebileceğimizi tartışıyoruz. Hepatit B ve C enfeksiyonu normal popülasyona göre çok daha fazla görülüyor. Bunların başında hemodiyaliz hastaları var. Normalde gördüğümüzün 10-20 katı kadar hepatit hastalığını hemodiyaliz hastalarında görebiliyoruz. Bu hastalarda da hastalığın tespiti tedavi edilmesi hastaların nakil şansı yakalamaları açısından da son derece önemli” dedi.