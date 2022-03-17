Afyonkarahisar'da UMKE ekine Ambulans Sürüş Teknikleri ve Arazi Sürüş Teknikleri eğitimi

Afyonkarahisar'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve devam eden Ambulans Sürüş Teknikleri ve Arazi Sürüş Teknikleri Eğitim alanını Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 14 Mart Pazartesi günü başlayan, 50. Ambulans Sürüş Teknikleri ve Arazi Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE) devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından, UMKE personeline yönelik düzenlenen eğitimi gözlemlemek ve yerinden amacıyla, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, yardımcıları Opr. Dr. Sedat Yunusoğlu ve Dr. Hakan Güdücü ile birlikte eğitim alanını ziyaret etti. Pala ve ekibi, katılımcılara ve eğitimcilere emekleri için teşekkür edip kolaylıklar diledi. Eğitimler yarın sona erecek.