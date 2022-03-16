Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerine ‘İlk yardım' eğitimi verildi

Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü İl Afet Birimi personelleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'İlk Yardım' eğitimi verildi.

Erdal Akar Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü İl Afet Birimi personelleri Feyyaz Yavuz ve Görkem Akayın üniversite öğrencilerine ilk yardımın önemini anlattı. Eğitimde; genel ilk yardım bilgileri; hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesi; temel yaşam desteği; kanamalarda ilk yardım; yaralanmalarda ilk yardım; yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım; kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım; bilinç bozukluklarında ilk yardım; zehirlenmelerde ilk yardım; hayvan ısırıklarında ilk yardım; göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım; boğulmalarda ilk yardım ile hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi konularda bilgiler verildi. Eğitim, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.