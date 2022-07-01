Afyonkarahisar'da vahşi yaşam fotokapana yansıdı

Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban hayvanların doğal yaşamı kayıt altına alındı. Görüntülerde kurtların bir yılkı atını parçalaması ise belgesel sahnelerini aratmadı.

Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan foto kapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde kızıl geyiklerin ormanlık alanlarda beslenmeleri görüntülenirken, akbabaların muhteşem görüntüsü ve yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alınıyor. Öte yandan Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında çekilen yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler vahşi yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor.