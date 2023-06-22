Afyonkarahisar'da Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı. Tınaztepe Spor Salonu ve Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada genç voleybolcular hünerlerini sergileyecek.

Müsabakaları yakından takip eden Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporculara başarı diledi. Kasapoğlu, genç sporcuların bu şampiyonada gösterdikleri performansın, yıl sonu Türk voleybolunun başarısına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Müsabakalar, Türkiye genelinden gelen genç voleybol takımlarının rekabetine sahne olacak. Katılan takımlar arasında yaşanacak mücadele ve heyecan dolu maçlar, voleybol severlere keyifli bir izleme deneyimi sunacak. Voleybol Gençler Türkiye Şampiyonası müsabakaları, birbirinden yetenekli genç sporcuların mücadelesiyle dolu heyecanlı bir atmosferde devam edecek.