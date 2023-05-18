Afyonkarahisar'da yağmur yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası beklenen yağış öğle saatlerinde başladı.

Kette öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı etkiledi. Yağış özellikle trafiği olumsuz etkilerken, sürücü ve yayalar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Şemsiyesiz bir şekilde sokağa çıkanlar ise yağıştan korunmak için balkon atları ya da dükkan tenteleri altına sığındı. Yağıştan dolayı geçtiğimiz günlerde yaşanan sel baskını manzaraları yaşanmadı.

Meteorolojiden alınan verilere göre, yağışlı havanın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ve sıcaklıklarında 18 derece seviyelerinde olması tahmin ediliyor.