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Afyonkarahisar'da yağmur yağışı memnuniyetle karşılandı

Uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar’da yaşanan yağmur yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise yağıştan dolayı şükür duasın yaptı.

Uzun bir aradan sonra Afyonkarahisar'da yaşanan yağmur yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı vatandaşlar ise yağıştan dolayı şükür duasın yaptı.


Kentte yaklaşık kış mevsiminde olunmasına rağmen yaklaşık 2 haftadan bu yana yağmur yağışı olmaması çiftçiler başta olmak üzere vatandaşları ‘kuraklık' tehlikesi yüzünden endişelendirdi. Bugün öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren yağış vatandaşların yüzünü güldürdü. Yağmuru sevinçle karşılayan vatandaşların bazıları ise mutluluklarını şükür duası yaparak gösterdi.


Meteorolojik tahminlere göre ise akşam saatlerinde de kentte yağmur yağışı bekleniyor.

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