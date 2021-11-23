Afyonkarahisar'da ‘yardım galası' adı altında skandal görüntüler

Afyonkarahisar'da SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuk için alkollü eğlence mekanında ‘yardım galası' adı altında bağış toplandı. Alkol masalarının kurulduğu mekanda küçük çocuğun fotoğrafının arka plana yansıtıldığı sahneye çıkan yerel sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde bağış toplanması özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Afyonkarahisar'da yaşayan Şerife ve Halit Ersoy çifti, SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocukları Miraç Emir'in tedavisi valilik oluru ile yardım kampanyası başlatıldı. Kent merkezindeki alkollü bir eğlence mekanın sahibi ise yardım kampanyasına sözde destek vermek amacı ile ‘yardım galası' adı altında eğlence düzenledi. Geceye katılanların ödedikleri hesap miktarlarının aileye ulaştırılacağı sözünü veren iş yerinin sahibi sahneye çıkarak Miraç bebeğin durumuna kayıtsız kalmadıklarını ve bu geceyi düzenlediklerini ifade etti. Yardım kampanyasında çorbada tuzlarının olması için geceyi yaptıklarını kaydeden iş yeri sahibinin konuşmasının ardından sahnenin arka fonuna küçük çocuğun fotoğrafları ve yardımların yapılacağı IBAN numaralarının yer aldığı bilgiler yansıtıldı. Ardından sahneye çıkan yerel sanatçılar şarkılar söylerken, katılımcılar ise sipariş verdikleri alkolleri masalarında büyük bir zevkle içip şarkılara tempo tuttu. Zaman zaman alkış furyasında yaşandığı programda masalardaki alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Sözde hayır amaçlı yapılan gecenin sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ise bir çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Yardım kampanyası adı altında yaşanan skandal görüntülerin ardından soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.