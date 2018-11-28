Afyonkarahisar'da yasadışı far avcılarına operasyon

Bayat ilçesine bağlı Çukurkuyu yolu üzerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekipleri ve Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, bir araç ile aküsüne 2 adet projektör takılmış halde ve 2 adet otomatik av tüfeği ile yasadışı av yapan şahıslara idari para cezası kesildi. İdari para cezası kesilen şahısların araçlarına ve 2 adet otomatik av tüfekleri mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı av koruma ekipleri denetimlerin süreceğini belirtti.