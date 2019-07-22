Afyonkarahisar'da yaz akşamları çoşkusu devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Hıdırlık Yaz Akşamları'nın ikinci hafta programı, çok sayıda vatandaşın katımıyla Hıdırlık Anfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı programda, Afyonkarahisar halkı müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Konser sonunda Devlet Konservatuarı sanatçılarına teşekkür ederek çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, 26 Temmuz Cuma akşamı yapılacak üçüncü hafta programını Zafer Meydanı'nın düzenleyeceklerini açıkladı. Bu program için birçok sürpriz hazırladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Karakuş, tüm Afyonkarahisar halkını 26 Temmuz Cuma akşamı saat 20:30'da Zafer Meydanı'na davet etti.