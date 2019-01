Afyonkarahisar'da yeni doğan bebeklere 'fahri hemşehrilik' beratı

Ayrıca yeni doğan bebeklere de Belediye Başkanı Burhanettin Çoban imzasıyla fahri hemşehrilik beratı veriliyor.

Göreve geldiği 2009 yılından bu tarafa Afyonkarahisar halkının sevincinde de, kederinde de yanlarında bulunmayı kendine görev sayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ilk kez başlattığı bir uygulamayla şehirde dünyaya gelen bebeklere hemşehrilik beratı verirken cenaze sahiplerinin de zor günlerinde yanında oluyor. Bu süreçte ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Afyonkarahisar Belediyesi, günlük 800 porsiyon 2 öğün sıcak yemek ikramında bulunuyor. Tespit edilen 15 farklı noktada bu dağıtımları gerçekleştiren Afyonkarahisar Belediyesi, dağıtım noktalarına ulaşamayan ailelere ise yemeklerini bizzat evlerinde teslim ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel hizmetler kapsamında zengin fakir ayrımı yapılmaksızın cenaze evlerine yemek ikramı ve yeni doğan bebekler için ‘Hoş geldin bebek' uygulaması sürdürülüyor. Cenaze evlerine 150 kişilik sıcak yemek, 3 kilogramlık helva ve 5 kilogramlık ayçiçeği yağı gönderilirken, yeni doğan bebeklere ise Belediye Başkanı Burhanettin Çoban imzasıyla fahri hemşehrilik beratı veriliyor.

“10 yıldır bu uygulamalarımız devam ediyor”

Yaklaşık 10 yıldan bu tarafa her iki uygulamanın da devam ettiğini aktaran Başkan Çoban, bebek setinde şampuanından zıbınına, emziğinden biberonuna kadar her şeyin bulunduğunu vurgularken, cenaze evlerine gerekli malzemelerin gönderildiğini söyledi. Cenaze yemeklerinde zengin fakir ayrımı yapmadıklarının altını çizen Başkan Çoban, “Cenaze evleri şüphesiz ki en acılı evlerdir vatandaşlarımızın kayıplarında yanlarında olmak için ekip arkadaşlarımız ziyaretlerde bulunuyor. İnsanlar için evde o gün taziyeye gelen misafirlere yemek hazırlaması ve ikramı önemli bir mesele oluyor. Bizzat kendi yemekhanemizde özel olarak her cenaze evi için 150 kişilik olmak kaydı ile çorbasından pilavına ve etinden tatlısına kadar ikramda bulunuyoruz. Bir de 5 kilogramlık ayçiçeği yağını hediye olarak yemeğin yanına veriyoruz. İnsanlar bu uygulamamızı bildikleri için o gün için ‘evime gelen misafirlerime yemekle ilgili bir sıkıntım olmayacak' diyebiliyor. Arkadaşlarımız bizzat eve gidip sıcak yemeği teslim ediyorlar. Kalite standartlarına ve saklama koşullarına uygun ücretsiz kaplarla götürüp teslim ediyoruz. Bir de şehrimizde yeni doğan bebeklerimizin ailelerine katkıda bulunmak amacıyla bir set hazırladık. Bu setimizde çocuk bezinden sütüne kadar hatta bebeğin ateşini ölçecek termometremize kadar, oyuncağı ve zıbınına kadar her şeyi düşündük. Bu uygulamalarımızı sosyal belediyeciliğin gerekliliği olarak 10 yıldır sürdürmekteyiz" dedi.