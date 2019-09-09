Afyonkarahisar'da yeni eğitim yılı başladı

Afyonkarahisar'da, yeni eğiitim öğretim yılının açılış programı, Vali Mustafa Tutulmaz ve Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ömer Can Cömert'ın ile protokol üyelerinin katılımıyla Selçuklu İlkokulu'nda yapıldı.

Okul bahçesinde yapılan törende konuşan ve ilk gün sevinci yaşadıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “2019-2020 eğitim öğretim yılına adım attığımız şu gün öğrencisiyle, öğretmeniyle hepimiz gerçekten çok heyecanlıyız. Yeni bir dönemin başlangıcı ile okulun ilk günü sevincini yeniden yaşıyoruz. Hayallerimiz daha da geniş üretmenin tüketmekten daha önemli olduğunun farkındayız. Boş bir temiz sayfa gibi tertemiz bir eğitim öğretim yılı tıpkı bir güneş gibi doğarken dünyanın yenilenmesi gibi yepyeni ve dupduru karşımızda durmaktadır” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ömer Can Cömert ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamlarını ileterek, “2023 eğitim vizyonu çerçevesinde muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi doğrultusunda eğitim hedeflerimiz açıklanmış, bu hedeflere giden yol haritamızda belirlenmiştir. Bu kapsamda bu yıl tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkânları, okul profili değerlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitimde sektörle yapılan çalışmalar bu hedefler kapsamında çalışmalardan bazılarıdır. Bakanlığımızın temel stratejisi öğretmeni güçlendirmektir. Öğretmene sağlanan erişim imkânlarının çocuğa giden en kısa yol olduğuna, bu nedenle yeni kuşakların karşısına çıkan öğretmenlerin her açıdan desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Son olarak kürsüye gelen ve eğitimde başarının geleceğe odaklanmak ile gerçekleşeceğini söyleyen Vali Tutulmaz: “Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcında sizlerle beraber olmanın mutluğu içerisindeyim. Eğitim toplumların olmazsa olmaz önemli meşgalelerinden olmak zorunda. Eğer gelişmek istiyorsak, eğer muasır medeniyet seviyesine ve daha yukarıya çıkmak istiyorsak, eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsak eğitime önem vermek zorundayız. Artık çağımızda eğitim şekli ve yöntemi her geçen gün değişmektedir. Ancak değişmeyen bir şey var o da öncelikle emek verilmesi, daha çok çalışılması ve okuma üzerinedir. Yöntemler, ders saatleri değişiyor. Azalıyor, çoğalıyor. Ancak hepsinin ortak özelliği daha çok emek, daha çok disiplin ve geleceğe daha çok odaklanmaktan geçiyor. Bunu da sağlayabilmenin yolu okullarda oluyor” dedi.

Konuşmaların ardından sınıflar gezilerek protokol üyeleri tarafından öğrencilere başarılan dilendi.

Programa Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Ömer Can Cömert, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.