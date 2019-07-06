Afyonkarahisar'da yeni jeotermal sahası bulundu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucunda 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 dönümlük alanda bir firma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta seracılık ve termal turizme elverişli yeni jeotermal enerji sahası bulundu. Jeotermal enerjinin önemli merkezlerinden Afyonkarahisar, Sandıklı, İhsaniye ve Çobanlar'dan sonra Sinanpaşa ilçesinde de yeni sahalar keşfedildi. Mert Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz, Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki jeotermal sondaj kuyusu çalışmalarının yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan yeni jeotermal su ve sahası yatırımcılarını bekliyor. 2020 yılına kadar bu bölgede en az bin 500 dönümlük kısmının yatırım için faaliyete geçmesi bekleniyor.

"Sera yatırımlarına uygun seviyede"

Yeni jeotermal bölgesindeki yatırım alanlarının 31 bin 500 dönüm olduğunu dile getiren Kaçmaz, “620 metre derinliğin 700 metreye doğru ilerlediğinde su sıcaklığının 80 derece civarına ulaşabildik. Sinanpaşa ilçemize bağlı Nuh köyümüzde, ülkemize faydalı olabilecek sıcak suyumuzu bulmuş durumdayız. Burada 620 metre derinlikte bulduğumuz sıcak suyumuz, 71 buçuk derece ve saniyede 20 litreden yukarıda bir debide akıyor. Aslında, 700 bandına inildiğinde de suyun sıcaklığının 80 derecenin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Şuan için sera yatırımları için uygun bir seviyedeyiz" dedi.

"2020 yılı için planımız, bu alanın en az bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmek"

Bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kaçmaz, bölgedeki ana amaçlarının seracılık olduğunu ifade etti. Kaçmaz, Türkiye'nin en güzel sera bölgesi olarak tabir edilen Afyonkarahisar'da, insanlara iş ve aş kapısı olacak bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı. Kaçmaz, “Sera yatırımları için çalışmalara da başladık. 2020 yılı için planımız, bu alanın en az bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmektir. Yani yatırımına başlayacağız. Bu kadarlık alanda üretilecek tarım ürünleri, hepimizin yararına olacaktır. Yeni bulduğumuz alana, tüm Türkiye'den seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Biz, bölgedeki her türlü istişarelere açığız" ifadelerini kullandı.

Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da yatırımcılarının ilçelerine bağlı Nuh köyünde sıcaklığı yüksek ve kaliteli bir suyu bulduğunu ifade etti. Nuh köyünün Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bir köy olduğunu vurgulayan Karaman, “Bölge olarak yatırıma hazırız. Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Bölgemize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden seracılık ve termal turizmci yatırımcılarımızı bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her türlü aşamada destek vereceğiz" açıklamalarında bulundu.