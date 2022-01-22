Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da yeni yılın ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda Vali Çiçek Dazkırı ilçesinde tekstil fabrikasında iş başı eğitim programı kapsamında işe başlayan 90 kadınla video konferans yöntemiyle görüştü.

Gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra ilgili kamu kurumları temsilcileri katıldı. 2021 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2022'de planlanan çalışmalar ve istihdam hedefi görüşüldü. Toplantıda ayrıca Vali Çiçek, Dazkırı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir firma tarafından kurulan tekstil fabrikasında iş başı eğitim programı kapsamında işe başlayan 90 kadın çalışan ile video konferans yöntemiyle görüştü. Vali Çiçek, kentte kadın istihdamının daha fazla artması gerektiğini vurgulayarak kadınlarla birlikte genel anlamda istihdamın arttırılması için projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.