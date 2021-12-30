Afyonkarahisar'da yerel market zinciri birçok üründe indirime gitti

Afyonkarahisar'da yerel bir market zinciri dövizin düşmesiyle birlikte birçok temel gıda maddesinde yüzde 10 ila yüzde 25 oranında indirime gitti. Market yetkilileri alış fiyatına bakmadan gerekirse zarar ederek “Devletimizin ve milletimizin yanındayız” dedi.

Afyonkarahisar kent genelinde 28 şubesi bulunan yerel bir market zinciri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize yaptığı müdahalenin ardından birçok üründe indirime gitti. Hiçbir zaman hiçbir ürüne satış sınırlaması da getirmeyen yerel market zinciri, şimdide bazı ürünlerde geliş fiyatının da altında satış yapıyor.

“Maliyetine bakmadan indirimler yapmaya başladık”

Market zinciri yetkilisi Mehmet Siper, birçok ürünün fiyatlarını tekrar gözden geçirerek indirime gittiklerini belirterek, “Ülkemiz maalesef bir ekonomik saldırı içerisindeydi. Fiyatlar sürekli artış göstermekteydi. Son zamanlarda sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın dövize yaptığı müdahaleden dolayı ve dövizde geri gelmeden dolayı fiyatlar çok şükür belli bir orana gelmiş bulunmakta. Bundan dolayı devletimizin ve milletimizin indirimlerle ilgili bir takım beklentileri vardı. Bizde buna cevap vermek için bizlerde maliyetlerimizi tekrar gözden geçirerek, maliyetlerimize bakmadan da indirimler yapmaya başladık. Devletimizin bu konuda beklentileri vardı bizde afyonlu olarak bu hemen akıbetinde cevap verdik. Şuanda çeşitli ürünlerde indirimlere gittik. Her şeyden önce biz milletimizi seviyoruz, devletimizi seviyoruz, devletimiz varsa bizler varız” dedi.

“Marketlere gidildiğinde indirimler görülecektir”

Yerel market zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Gürakar ise yüzde 25'e kadar indirim yaptıklarını söyleyerek bazı ürünlerde zararına satış yaptıklarını kaydetti. Gürakar, “Cumhurbaşkanımızın da başlattığı kampanyayla birlikte Afyon'da bütün ürünlerde daha önceden biz kampanya yapmıştık. Dövizin düşmesiyle birlikte bir çok üründe yüzde 10 ila 20, 25'e yakın indirimler yaptık. Birazda zarar ederek şuan ürünleri marketlerimizde destek olması amacıyla milletimize bir Afyonkarahisarlı sevdalısı olarak fiyatlarımızı indirdik. Marketlere de gidildiğinde görülecektir. Elimizden gelen her türlü gayreti devletimiz için, Afyonumuz için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İndirim sonrası yerel market zincirindeki şubelerde yoğun taleplerin oluştuğu gözlendi.