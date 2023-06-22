Afyonkarahisar'da yıl sonu değerlendirme toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Bahri Duran Gökdeniz, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Mehmet Bayrak ile Eğitim Müfettişleri ve Yardımcıları katıldı. Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapılarak inceleme ve değerlendirme komisyonu ile denetim raporları inceleme komisyonun raporları görüşüldü. Öte yandan toplantıda 2023- 2024 eğitim öğretim yılında yapılacaklar planlandı.