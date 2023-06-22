İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da yıl sonu değerlendirme toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, eğitim müfettişlerinin yıl sonu değerlendirme toplantısına katılarak inceleme komisyonun raporlarını görüştü.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Bahri Duran Gökdeniz, Eğitim Müfettişleri Başkan Yardımcısı Mehmet Bayrak ile Eğitim Müfettişleri ve Yardımcıları katıldı. Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılının değerlendirmesi yapılarak inceleme ve değerlendirme komisyonu ile denetim raporları inceleme komisyonun raporları görüşüldü. Öte yandan toplantıda 2023- 2024 eğitim öğretim yılında yapılacaklar planlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.