Afyonkarahisar'da yıldızlar il seçmeleri yapıldı

Afyonkarahisar'da yeniden hayat bulan ve özel bir spor kulübünde yapılan yıldız erkek ve kız boks il seçmelerine 30 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda erkeklerde 48 kiloda Yusuf Yaşar, 54-57 kiloda Mehmet Yaşar, 57-60 kiloda Mustafa Yangın, 52-54 kiloda Furkan Özbınar, 60-63 kiloda Recep Tanrıkulu birinci olurken kızlarda da 50 kiloda Nur Efşan Gök, 54 kiloda Dilara Özbınar birinci oldu.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 30 Mayıs-7 Haziran 2023 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Yıldız Erkek ve Kız Boks Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.