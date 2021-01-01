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Afyonkarahisar'da yılın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

Afyonkarahisar’da yılın ilk sosyal mesafeli cuma namazında camiler dolup taştı.

Afyonkarahisar'da yılın ilk sosyal mesafeli cuma namazında camiler dolup taştı.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Afyonkarahisar'da yılın ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu, bazı vatandaşlar ise cami avlularında namazlarını eda etti. Afyonkarahisar'da Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı. Afyonkarahisar İmaret ve Arafat Camii'nde de vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak yılın ilk cuma namazını eda etti.

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