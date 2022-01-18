Afyonkarahisar'da yılın ilk halk günü toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yılın ilk 'Halk Günü' toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıda Vali Çiçek, geçtiğimiz yıl 650 talep aldıklarını ve bunların birçoğunu çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Halk Günü toplantısı valilik toplantı salonunda, Vali Çiçek, vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantı öncesi salona girmek isteyen vatandaşların teker teker kayıtları tutularak iletişim bilgileri alındı. Mahalle ve köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda bayanların çoğunlukta olduğu gözlendi. İlk olarak bayanların taleplerini dinleyen Vali Çiçek, talepte bulanan tüm vatandaşların sorunlarına çözüm buldu. Özellikle iş için gelen vatandaşların iş bulmaları noktasında Çalışma ve İş Kurumu Afyonkarahisar İl Müdürlüğü'ne yönlendiren Vali Çiçek, maddi durumu el vermeyenlere de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yardım yapılması için talimat verdi. 2021 yılında 650 talep ve başvuru aldıklarını belirten Vali Çiçek, bu taleplerin bir kaçı dışında tümünü çözüme kavuşturduklarını kaydetti.