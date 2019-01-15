Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 18.00 sıralarında başlayan kar fırtınası önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Fırtına ile birlikte yağmaya başlayan kar, hazırlıksız sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi. Kısa süre içerisinde her yeri bembeyaz eden kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Şiddetli fırtına, kar yağışı ve sık sık yıldırım düşmesi vatandaşları tedirgin etti.

Emniyet ekipleri trafikte üst düzey önlemlerini aldı. Şehirlerarası birçok yol uzun araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri şehir içerisinde de sık sık sürücülere uyarılarda bulunuyor.