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Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı sonrası Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı sonrası Çobanlar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.


Afyonkarahisar'da gece yarısı başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evlerinden iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken Çoban ilçesinde il ve orta okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezinde ise eğitime ara verilmezken kar yağışının şiddetini arttırarak devam ettiği gözlendi.

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