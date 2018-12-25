Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı sevinçle karşılandı

Bir üniversite öğrencisinin şortuyla dışarı çıkarak kartopu savaşına katılması görenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Afyonkarahisar'da birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan kar yağışı önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, trafik polisleri kentin birçok yerinde görev alarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Üniversite öğrencilerinin genellikle ikamet ettiği Erenler bölgesinde ise öğrenciler gruplaşarak kartopu savaşı yaptı. Bir öğrencinin şort ile dışarı çıkarak kartopu savaşına katılması görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Bazı vatandaşlar ise kar altında cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.